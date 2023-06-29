Стало известно, когда может состояться анонс следующего боя Тайсона Фьюри

Следующий бой чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри «изменит правила игры». Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный журналист Майкл Бенсон со ссылкой на промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена.

По словам Уоррена, контракт на следующий бой в значительной степени уже согласован. Что касается анонса, то он может состояться на следующей неделе.

В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом. На счету британского боксёра 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.

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