Ринат Фахретдинов — Кевин Ли: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 1 на 2 июля мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 48, поединок в рамках которого проведёт россиянин Ринат Фахретдинов. Соперником Фахретдинова будет бывший претендент на титул в лёгком дивизионе Кевин Ли.
Предварительный кард турнира, в ходе которого встретятся Фахретдинов и Ли, стартует в 23:00 мск. Начало основного карда запланировано на 2:00 мск. Спортивное шоу можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, прямой эфир покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет освещать ход спортивного мероприятия.
Для Фахретдинова это будет третий поединок в промоушене Даны Уайта. В первых двух россиянин победил Андреаса Михайлидиса и Брайана Баттла — оба раза единогласным решением судей. Всего у российского бойца 20 побед при одном поражении в ММА. У Кевина Ли 19 побед и семь поражений в ММА.
Друг Тактарова и звезда UFC. Кто такой Ринат Фахретдинов:
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