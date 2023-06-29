Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ринат Фахретдинов — Кевин Ли: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Ринат Фахретдинов — Кевин Ли: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
Комментарии

В ночь с 1 на 2 июля мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 48, поединок в рамках которого проведёт россиянин Ринат Фахретдинов. Соперником Фахретдинова будет бывший претендент на титул в лёгком дивизионе Кевин Ли.

Предварительный кард турнира, в ходе которого встретятся Фахретдинов и Ли, стартует в 23:00 мск. Начало основного карда запланировано на 2:00 мск. Спортивное шоу можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, прямой эфир покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет освещать ход спортивного мероприятия.

Для Фахретдинова это будет третий поединок в промоушене Даны Уайта. В первых двух россиянин победил Андреаса Михайлидиса и Брайана Баттла — оба раза единогласным решением судей. Всего у российского бойца 20 побед при одном поражении в ММА. У Кевина Ли 19 побед и семь поражений в ММА.

Друг Тактарова и звезда UFC. Кто такой Ринат Фахретдинов:

Материалы по теме
UFC: Магомедов против главного гангстера лиги и бой русской Лисички. LIVE
Live
UFC: Магомедов против главного гангстера лиги и бой русской Лисички. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023