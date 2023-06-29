Хельвани сделал категоричное заявление о будущем Конора Макгрегора в ММА

Известный журналист и инсайдер UFC Ариэль Хельвани поделился мнением о будущем бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в смешанных единоборствах (ММА). Ранее стало известно, что ирландец не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования. Таким образом, в 2023 году Конор не сможет принять участие в боях, если не получит исключение от организации. По мнению Хельвани, Макгрегор не станет завершать карьеру.

«Думаю, он будет драться. Будет ли он драться в этом году? Я не знаю. Это выглядит маловероятным, но меня ничто не удивило бы. Думаю, мы снова увидим поединок с его участием. Он всё ещё относительно молод, и ему ещё многое предстоит доказать. В общем, я думаю, он подерётся опять, и не удивлюсь, если он выступит на UFC 300, который состоится весной. Так что да, он подерётся», — приводит слова Хельвани talkSPORT.

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