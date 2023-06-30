Абусупьян Магомедов — Шон Стрикленд: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
Поделиться
В ночь с 1 на 2 июля мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 48, главным событием которого станет поединок российско-немецкого бойца смешанных единоборств дагестанского происхождения Абусупьяна Магомедова и представителя США Шона Стрикленда.
Начало основного карда турнира запланировано на 2:00 мск. Спортивное шоу покажет платформа UFC Fight Pass. Кроме того, прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет освещать ход спортивного мероприятия.
Напомним, в последнем поединке, который был для Магомедова дебютным в UFC, он победил американца Дастина Штольцфуса. Стрикленд в последнем бою одолел Нассурдина Имавова (Франция).
Комментарии
- 30 июня 2023
-
00:24
- 29 июня 2023
-
23:51
-
23:07
-
22:23
-
21:58
-
21:26
-
21:06
-
20:15
-
19:49
-
18:51
-
18:37
-
18:01
-
17:47
-
17:19
-
16:55
-
16:30
-
15:57
-
15:30
-
15:04
-
14:29
-
14:14
-
13:29
-
13:18
-
12:55
-
12:35
-
11:52
-
11:42
-
11:30
-
10:52
-
10:30
-
10:18
-
09:55
-
09:38
-
09:18
-
08:12
Партнерский контент