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Абусупьян Магомедов — Шон Стрикленд: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Абусупьян Магомедов — Шон Стрикленд: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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В ночь с 1 на 2 июля мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 48, главным событием которого станет поединок российско-немецкого бойца смешанных единоборств дагестанского происхождения Абусупьяна Магомедова и представителя США Шона Стрикленда.

Начало основного карда турнира запланировано на 2:00 мск. Спортивное шоу покажет платформа UFC Fight Pass. Кроме того, прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет освещать ход спортивного мероприятия.

Напомним, в последнем поединке, который был для Магомедова дебютным в UFC, он победил американца Дастина Штольцфуса. Стрикленд в последнем бою одолел Нассурдина Имавова (Франция).

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