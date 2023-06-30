Сехудо получил травму и не сможет провести бой с Верой в августе

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отказался от поединка с эквадорцем Марлоном Верой на турнире UFC 292. Бой в легчайшем весе был запланирован 19 августа в Бостоне.
«Несколько важных новостей о моём будущем… К сожалению, я не смогу выступить 19 августа на турнире UFC 291 (на самом деле UFC 292. — Прим. «Чемпионата»). Я сделал МРТ на правом плече, которая показала разрыв, требующий шести-восьми недель реабилитации.
Я оттягивал это решение сколько мог, потому что мне нравится этот бой с Чито (другое имя Марлона Веры. – Прим. «Чемпионата»), но между моим плечом и моим ребёнком, который должен родиться 25 октября, это лучшее решение для меня и моей семьи — не драться в августе.
Ничего не меняется в моих будущих целях. Я хочу вернуть свой титул. Когда я восстановлюсь на 100 процентов, вы снова увидите меня в октагоне. Но до тех пор мне нужно лечиться. Надеюсь, что UFC сможет найти замену для боя с Чито, чтобы он мог остаться в карде. Я очень хотел бы сразиться с ним в Бостоне в 15-летнюю годовщину завоевания мной золотой медали. Но я вернусь», — написал Сехудо в одной из социальных сетей.
Сехудо 19 августа 2008 года стал олимпийским чемпионом в категории до 55 кг в вольной борьбе на Играх в Пекине, и его бой с Верой на UFC 292 должен был пройти в день 15-летней годовщины этого события.
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