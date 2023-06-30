Менеджер Цзю заявил, что Тим и Джермелл Чарло договорились о дате боя, и назвал его место

Глен Дженнингс, менеджер австралийского бойца с русскими корнями первого среднего веса (до 69,9 кг) Тима Цзю, сообщил, что его клиент следующий поединок проведёт с абсолютным чемпионом дивизиона Джермеллом Чарло.
«Поединок состоится в США. Мы уже даже договорились о дате. Объявление с их стороны лишь вопрос времени», — приводит слова Дженнингса MAIN EVENT со ссылкой на его выступление в подкасте Hispanics Causing Panic.
Напомним, Чарло и Цзю должны были встретиться в конце января, но из-за травмы американца бой перенесён на неопределённый срок. В последнем бою Тимофей встречался с мексиканцем Карлосом Окампо и одержал победу нокаутом на второй минуте в первом же раунде. До этого техническим нокаутом Цзю победил американца Тони Харрисона.
Карате кид. Тимофей Цзю показал эффектный удар ногой:
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