Стерлинг отреагировал на отказ Сехудо выходить на бой с Верой на UFC 292
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал отказ своего соотечественника, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо от поединка с эквадорцем Марлоном Верой на турнире UFC 292. Бой был запланирован 19 августа в Бостоне.
«По крайней мере, я не притворялся роботом-мачо, которому не причиняют вреда. Скорейшего выздоровления», — написал Стерлинг в социальных сетях.
В последнем поединке Сехудо встречался со Стерлингом. Их бой проходил в ночь на 7 мая мск на UFC 288. Поединок продлился все пять раундов и закончился победой Алджамейна раздельным решением судей. Таким образом, Стерлинг защитил титул чемпиона в легчайшем весе.
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