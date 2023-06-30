Марлон Вера обратился к Петру Яну после отмены боя с Сехудо

Эквадорский боец UFC Марлон Вера обозначил желаемого соперника для следующего поединка. Ранее стало известно, что американец Генри Сехудо не сможет сразиться с Верой на UFC 292 из-за травмы. Теперь Марлон заявил, что хотел бы разделить октагон с россиянином Петром Яном.

«Ян, сделай шаг вперёд», – написал Вера на своей странице в социальных сетях.

В активе Веры 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед (восемь нокаутом), потерпел восемь поражений, а один бой свёл к ничьей. На счету Яна в смешанных единоборствах 16 побед и пять поражений. В последнем поединке россиянин встречался с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.

Пётр Ян провёл спарринг с боксёром: