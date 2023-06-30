Бивол обозначил позицию насчёт боя с Бенавидесом
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол высказался о потенциальном поединке с двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвидом Бенавидесом. По словам Бивола, он не против такого боя.
«Это был бы отличный бой, почему бы и нет? Но моя цель – драться за пояса», — приводит слова Бивола BoxingScene.
Напомним, в последнем бою Бивол встречался с мексиканцем Хильберто Рамиресом, который до этого поединка также, так и он, никогда не проигрывал. Противостояние проходило 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) в ходе вечера бокса, который был организован промоутерской компанией Matchroom Boxing. Бивол победил единогласным решением судей.
Бетербиев высказался о возможном бое с Дмитрием Биволом:
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