Стрикленд — перед боем с Абусупьяном Магомедовым: немцы всегда проигрывают
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Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд в преддверии поединка с российско-немецким бойцом смешанных единоборств дагестанского происхождения Абусупьяном Магомедовым разместил новый пост у себя в социальных сетях. Стрикленд признался, что в последнее время в его социальных сетях многочисленные комментарии оставляются пользователями из Германии.
«Мои социальные сети завалены сообщениями от разгневанных немцев. Но если мы и выучили некоторые уроки из истории, то вот они: никогда не доверяйте немцам, и немцы всегда проигрывают», — написал Стрикленд.
Напомним, бой между Стриклендом и Магомедовым состоится в ночь с 1 на 2 июля мск в Лас-Вегасе на турнире UFC on ESPN 48 и будет его главным событием.
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