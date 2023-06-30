Менеджер Петра Яна дал категоричный ответ насчёт боя с Марлоном Верой

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Пётр Ян не будет драться с эквадорцем Марлоном Верой. Об этом у себя в социальных сетях, ссылаясь на менеджера Яна Саята Абдрахманова, рассказал журналист Игорь Лазорин.

Напомним, ранее стало известно, что поединок с Верой не сможет провести американец Генри Сехудо. Их бой был запланирован на UFC 292. Вскоре после этой новости Марлон обратился к Яну, предложив ему «сделать шаг вперёд».

В активе Веры 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед (восемь нокаутом), потерпел восемь поражений, а один бой свёл к ничьей. На счету Яна в смешанных единоборствах 16 побед и пять поражений.

Пётр Ян провёл спарринг с боксёром: