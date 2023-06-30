Сэндхаген: многие думают, что дагестанцы и русские непобедимы, не обращаю на это внимания

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген высказался о предстоящем поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым, занимающим 11-ю позицию в рейтинге.
«Умар – классный боец, чей рекорд составляет 16-0. Я действительно считаю его хорошим соперником. Многие думают, что дагестанцы и русские непобедимы. Считают, что я будто бы не могу бороться. Но я просто не обращаю на это внимания», — сказал Сэндхаген на канале ESPN MMA в YouTube.
Поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC, который состоится 5 августа в Нэшвилле.
В активе Сэндхагена 16 побед при четырёх поражениях в ММА, у Умара Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках.
Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом:
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