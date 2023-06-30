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«Там я научился стойкости». Майк Тайсон показал место своего рождения

«Там я научился стойкости». Майк Тайсон показал место своего рождения
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новыми фото. Сегодня, 30 июня, у Тайсона день рождения. Прославленному боксёру исполнилось 57 лет.

«Браунсвилл, место моего рождения, где я научился стойкости», — написал Майк.

Фото: Из личного архива Майка Тайсона

Фото: Из личного архива Майка Тайсона

Тайсон – боксёр-профессионал, который выступал в тяжёлой весовой категории. Это один из самых известных боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring. На счету Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё два поединка признали несостоявшимися.

Хасбик боксирует с Майком Тайсоном:

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