Александр Романов считает, что UFC может обязать Джонса защищать титул чемпиона

Молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, высказался о действующем чемпионе дивизиона Джоне Джонсе.

«Вокруг Джонса ходит много разных слухов. Кто-то говорит, что он хочет подраться по боксу. Я думаю, что в определённый момент развития событий UFC сможет его обязать защищать титул. Конечно, хотелось увидеть их бой с Серёгой Павловичем, который сейчас на подъёме, голоден и заряжен. Думаю, это был бы очень красивый поединок.

Думаю, что у любого бойца, который победит Джонса, будет более богатое наследие. Всё-таки это боец с огромным именем», — приводит слова Романова MMA.Metatatings.ru.

Джон Джонс в марте выиграл у Сириля Гана удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.