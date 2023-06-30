Сэндхаген: Умар Нурмагомедов побьёт Веру и многих топовых бойцов

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга UFC в легчайшей весовой категории Кори Сэндхаген оценил уровень своего предстоящего соперника Умара Нурмагомедова.
«Я считаю, что Умар реально хорош. Я видел его в поединке и до UFC, и в UFC, видел, что с ним непросто справиться и соперники не смогли найти ключей к нему. Они действовали глупо, но это не отменяет высокого класса Умара, он был на уровень выше. И, честно говоря, я думаю, что Умар побьёт Марлона Веру и многих топовых бойцов», — сказал Сэндхаген в интервью ESPN MMA.
Напомним, поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC в Нэшвилле, который должен пройти 5 августа.
В активе Умара 16 побед в 16 поединках в ММА. У Сэндхагена также 16 побед при четырёх поражениях.
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