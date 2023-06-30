Россиянин Павел Силягин выиграл у Патрика Мукалы на Кубке Победителей в Красноярске
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В Красноярске состоялся боксёрский вечер «Кубок Победителей», главным событием которого стал поединок во втором среднем весе между российским боксёром Павлом Силягиным и представителем ДР Конго Патриком Мукалой.
Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.
Стоит отметить, что поединки основного карда турнира носили выставочный характер и их результаты не пойдут в официальную статистику бойцов.
В активе Павла Силягина 13 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере, шесть раз он завершал бои досрочно. Он также является бронзовым призёром чемпионата мира и Европейских игр 2015 года. На данный момент Силягин занимает 14-е место в рейтинге WBA.
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