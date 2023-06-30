Ринат Фахретдинов и Кевин Ли показали одинаковый вес перед UFC Vegas 76

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76, в рамках предварительного карда которого пройдёт поединок в лёгкой весовой категории между россиянином Ринатом Фахретдиновым и американцем Кевином Ли.

Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания и уложились в лимит лёгкого веса. И Фахретдинов, и Ли показали на весах 77,56 килограмма.

Для Рината Фахретдинова это третий бой в UFC. В двух предыдущих россиянин выигрывал единогласным решением судей. Всего в активе россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Кевин Ли проведёт первый бой в UFC после возвращения в промоушен. Всего у него 19 побед при семи поражениях в профессиональных ММА.