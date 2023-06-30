Ринат Фахретдинов и Кевин Ли показали одинаковый вес перед UFC Vegas 76
Поделиться
В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76, в рамках предварительного карда которого пройдёт поединок в лёгкой весовой категории между россиянином Ринатом Фахретдиновым и американцем Кевином Ли.
Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания и уложились в лимит лёгкого веса. И Фахретдинов, и Ли показали на весах 77,56 килограмма.
Для Рината Фахретдинова это третий бой в UFC. В двух предыдущих россиянин выигрывал единогласным решением судей. Всего в активе россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.
Кевин Ли проведёт первый бой в UFC после возвращения в промоушен. Всего у него 19 побед при семи поражениях в профессиональных ММА.
Комментарии
- 30 июня 2023
-
20:33
-
20:00
-
19:50
-
19:31
-
18:40
-
18:25
-
18:07
-
17:28
-
17:21
-
16:49
-
16:22
-
15:23
-
15:15
-
14:31
-
13:46
-
13:27
-
12:50
-
12:16
-
11:49
-
11:35
-
11:00
-
10:44
-
09:56
-
09:33
-
09:21
-
02:25
-
00:24
- 29 июня 2023
-
23:51
-
23:07
-
22:23
-
21:58
-
21:26
-
21:06
-
20:15
-
19:49
Партнерский контент