Шон О’Мэлли: корявый стиль Стерлинга эффективен, но я снайпер, и в этот раз он упадёт

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легчайшей весовой категории UFC Шон О’Мэлли высказался о предстоящем поединке с Алджамейном Стерлингом.
«Его стиль эффективен в ММА, и ему нужно отдать должное, потому что, когда мы видим его удары, мы думаем: «Это что вообще такое?». Но посмотрите, чего он в итоге достиг. Так что его корявый стиль эффективен, но в этот раз он упадёт, потому что я снайпер. На меня нельзя идти заплетающимися ногами и с поднятым подбородком, потому что я его найду, и не раз. Не буду говорить, что выйду и выключу его одним ударом, я просто верю, что буду бить его, пока он не упадёт», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.
Бой О’Мэлли и Стерлинга возглавил турнир UFC 292, который состоится 19 августа в Бостоне.
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