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Ринат Фахретдинов подарил Кевину Ли чётки во время дуэли взглядов

Ринат Фахретдинов подарил Кевину Ли чётки во время дуэли взглядов
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Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, подарил своему сопернику, экс-претенденту на временный титул чемпиона в лёгком весе Кевину Ли мусульманские чётки во время дуэли взглядов.

Напомним, в прошлом году Кевин Ли принял ислам.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в группе UFC во «ВКонтакте».

Для Рината Фахретдинова это третий бой в UFC. В двух предыдущих россиянин выигрывал единогласным решением судей. Всего в активе россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Кевин Ли проведёт первый бой в UFC после возвращения в промоушен. Всего у него 19 побед при семи поражениях в профессиональных ММА.

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