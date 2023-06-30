Ринат Фахретдинов подарил Кевину Ли чётки во время дуэли взглядов
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, подарил своему сопернику, экс-претенденту на временный титул чемпиона в лёгком весе Кевину Ли мусульманские чётки во время дуэли взглядов.
Напомним, в прошлом году Кевин Ли принял ислам.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в группе UFC во «ВКонтакте».
Для Рината Фахретдинова это третий бой в UFC. В двух предыдущих россиянин выигрывал единогласным решением судей. Всего в активе россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.
Кевин Ли проведёт первый бой в UFC после возвращения в промоушен. Всего у него 19 побед при семи поражениях в профессиональных ММА.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июня 2023
-
23:30
-
22:46
-
22:10
-
21:35
-
20:33
-
20:00
-
19:50
-
19:31
-
18:40
-
18:25
-
18:07
-
17:28
-
17:21
-
16:49
-
16:22
-
15:23
-
15:15
-
14:31
-
13:46
-
13:27
-
12:50
-
12:16
-
11:49
-
11:35
-
11:00
-
10:44
-
09:56
-
09:33
-
09:21
-
02:25
-
00:24
- 29 июня 2023
-
23:51
-
23:07
-
22:23
-
21:58
Партнерский контент