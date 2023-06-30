Ринат Фахретдинов подарил Кевину Ли чётки во время дуэли взглядов

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, подарил своему сопернику, экс-претенденту на временный титул чемпиона в лёгком весе Кевину Ли мусульманские чётки во время дуэли взглядов.

Напомним, в прошлом году Кевин Ли принял ислам.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в группе UFC во «ВКонтакте».

Для Рината Фахретдинова это третий бой в UFC. В двух предыдущих россиянин выигрывал единогласным решением судей. Всего в активе россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Кевин Ли проведёт первый бой в UFC после возвращения в промоушен. Всего у него 19 побед при семи поражениях в профессиональных ММА.