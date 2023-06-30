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Стерлинг: теперь я буду называть Сехудо грязным мелким хорьком

Стерлинг: теперь я буду называть Сехудо грязным мелким хорьком
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался о том, что экс-обладатель титулов в двух весовых категориях Генри Сехудо снялся с поединка с Марлоном Верой из-за травмы плеча.

«Помните это, ребята? Помните, он писал Дане Уайту сообщения, что я маленький ссыкун и не хочу драться с О’Мэлли, а он готов принять бой? Забавно, как сейчас всё поменялось. Этот маленький дикарь больше не дикарь? Буду называть его грязным мелким хорьком. Ты пытаешься запятнать моё имя перед фанатами, выставляешь всё, будто я не хочу драться. Иди до конца, раз начинаешь такое говорить», — сказал Стерлинг в видео на своём YouTube-канале.

Поединок Сехудо и Веры должен был пройти 19 августа на турнире UFC 292 в Бостоне.

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