Стерлинг: теперь я буду называть Сехудо грязным мелким хорьком

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался о том, что экс-обладатель титулов в двух весовых категориях Генри Сехудо снялся с поединка с Марлоном Верой из-за травмы плеча.

«Помните это, ребята? Помните, он писал Дане Уайту сообщения, что я маленький ссыкун и не хочу драться с О’Мэлли, а он готов принять бой? Забавно, как сейчас всё поменялось. Этот маленький дикарь больше не дикарь? Буду называть его грязным мелким хорьком. Ты пытаешься запятнать моё имя перед фанатами, выставляешь всё, будто я не хочу драться. Иди до конца, раз начинаешь такое говорить», — сказал Стерлинг в видео на своём YouTube-канале.

Поединок Сехудо и Веры должен был пройти 19 августа на турнире UFC 292 в Бостоне.