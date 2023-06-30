Стрикленд — Адесанье: ты не чернокожий, а чёртов китаец
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга средней весовой категории UFC Шон Стрикленд высказался о действующем чемпионе дивизиона Исраэле Адесанье.
«Меня немного смущает то, что Дрикус Дю Плесси может получить титульный шанс. Но я понимаю, Адесанья китаец, а они, наверное, хотят видеть чемпионом настоящего африканца. Вы вообще слышали, как Иззи сказал: «Посмотрите на мой цвет кожи?». Я поверить не мог, что этот клоун такое заявил. Этого неудачника должны вычеркнуть из списка чернокожих. Я считаю, что он не чернокожий, а чёртов китаец», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.
В ночь на 2 июля Шон Стрикленд проведёт поединок с нерейтинговым бойцом Абусупьяном Магомедовым на турнире UFC Vegas 76.
Комментарии
- 30 июня 2023
-
23:30
-
22:46
-
22:10
-
21:35
-
20:33
-
20:00
-
19:50
-
19:31
-
18:40
-
18:25
-
18:07
-
17:28
-
17:21
-
16:49
-
16:22
-
15:23
-
15:15
-
14:31
-
13:46
-
13:27
-
12:50
-
12:16
-
11:49
-
11:35
-
11:00
-
10:44
-
09:56
-
09:33
-
09:21
-
02:25
-
00:24
- 29 июня 2023
-
23:51
-
23:07
-
22:23
-
21:58
Партнерский контент