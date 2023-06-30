Стрикленд — Адесанье: ты не чернокожий, а чёртов китаец

Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга средней весовой категории UFC Шон Стрикленд высказался о действующем чемпионе дивизиона Исраэле Адесанье.

«Меня немного смущает то, что Дрикус Дю Плесси может получить титульный шанс. Но я понимаю, Адесанья китаец, а они, наверное, хотят видеть чемпионом настоящего африканца. Вы вообще слышали, как Иззи сказал: «Посмотрите на мой цвет кожи?». Я поверить не мог, что этот клоун такое заявил. Этого неудачника должны вычеркнуть из списка чернокожих. Я считаю, что он не чернокожий, а чёртов китаец», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

В ночь на 2 июля Шон Стрикленд проведёт поединок с нерейтинговым бойцом Абусупьяном Магомедовым на турнире UFC Vegas 76.