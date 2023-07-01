«Полностью его вина». Яна Куницкая-Сантос рассказала о проблемах Тиаго Сантоса с допингом

Российская девушка-боец Яна Куницкая-Сантос прокомментировала информацию о том, что её муж Тиаго Сантос сдал положительную допинг-пробу и был отстранён от боёв.

Сантос, таким образом, пропустит сезон PFL.

«У него были проблемы из-за рецепта. Доктор выписал лекарство, а Тиаго не проверил, можно ли его принимать. Это полностью его вина. Всё, что мы принимаем, нужно проверять, а Тиаго подумал, что доктор знает, что можно и нельзя. Но доктор не комиссия и ответственности не несёт. Лекарство запрещено, но никакого эффекта не даёт, поэтому Тиаго дали минимальное наказание. Думаю, уже в октябре он подерётся. Я проведу бой, потом съездим в Бразилию, после чего он начнёт лагерь», — приводит слова Куницкой-Сантос «РБ Спорт».