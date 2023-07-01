Конор Макгрегор заявил, что презирает правительство Ирландии

34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор раскритиковал свою страну на фоне скандала в государственной вещательной компании RTE с ложными сведениями о платежах ведущим.

«Я презираю наше правительство! Уровень коррупции в Ирландии ужасает. Нация в руинах, управляемая ящерицами!

RTE — подразделение ирландского правительственного картеля. Грабят, лгут, фальшивые лицемеры! Мы вас презираем!» — написал Макгрегор в одной из социальных сетей.

Напомним, Макгрегор не участвует в поединках с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. К UFC он присоединился в 2013 году. На счету Конора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Недавно стало известно, что он не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования. Таким образом, в 2023 году Макгрегор не сможет принять участия в боях, если не получит послабления от организации.