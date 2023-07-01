Конор Макгрегор: моё возвращение будет самым большим в боевых видах спорта

34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что готов вернуться в клетку.
«Не просто возвращение. Самое большое возвращение в боевых видах спорта. Это будет. Знайте, я ударю Чендлера по голове. Он просто создан для того, чтобы его толкали повсюду, и это то, к чему я стремлюсь.
Я постараюсь обернуть соперника стальным прутом. И вы увидите изображение свисающей ноги, а затем вы увидите изображение свисающей головы. Поэтому я в восторге от этого и мотивирован. Непреклонен, пробираюсь к нему», — приводит слова Макгрегора MMA Mania.
Напомним, Макгрегор не участвует в поединках с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. К UFC он присоединился в 2013 году. На счету Конора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку
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