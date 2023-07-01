Флойд Мейвезер: Кроуфорд напоминает меня в молодости, он может надрать зад

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший считает обладателя титула WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО) лучшим бойцом P4P.
«Сейчас лучшим в боксе является Теренс Кроуфорд. Ему не обязательно иметь соглашение с моей промоутерской компанией, чтобы я поддерживал его, я не такой.
Если он когда-то станет свободным агентом, я хотел бы с ним поработать! Потому что я знаю, что я могу сделать, чтобы поднять его на следующий уровень.
Он отличный боец. Напоминает мне молодого Флойда Мейвезера, он может надрать зад», — приводит слова Флойда Boxing Social.
Флойд Мейвезер является непобеждённым американским боксёром-профессионалом, выступавшим в полусредней весовой категории. Его называют лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2005-2007, 2013-2015).
Выставочный поединок Мейвезера-младшего закончился дракой
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