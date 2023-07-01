Эдди Хирн назвал имя соперника, с которым встретится Усик в случае отказала Фьюри от боя

Промоутер Эдди Хирн рассказал об организации вечера бокса в Саудовской Аравии в декабре.

«Сегодня-завтра у нас запланирован телемост с инвесторами из Саудовской Аравии. На нём будут даже представители Уайлдера, ожидаю, что во время этой встречи мы окончательно закроем все вопросы. Происходящее вокруг боя Усик – Фьюри никак не повлияет на наши планы.

Мы уже договорились, что бой Джошуа – Уайлдер состоится в любом случае. Если Фьюри откажется от поединка с Усиком, Александр будет боксировать со своим обязательным претендентом на титул IBF Филиппом Хрговичем на этом же вечере бокса», — приводит слова Хирна Ring Polska.

13 декабря прошлого года стало известно, что Усик в следующем поединке сразится с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Их бой должен состояться в августе этого года. 36-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, одержав победу в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.

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