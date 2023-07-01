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Девин Хейни: Мейвезер испортил бокс своим рекордом

Девин Хейни: Мейвезер испортил бокс своим рекордом
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни считает, что экс-чемпион Флойд Мейвезер испортил бокс.

«Мы могли бы изменить динамику бокса и сделать его похожим на UFC. Там ребята дерутся друг с другом, проигрывают и снова дерутся. После поражений принимают участие даже в тяжёлых сражениях.

Флойд сделал бокс великим, но при этом немного испортил этот спорт своим непобедимым рекордом 50-0. Теперь ребята не хотят сражаться друг с другом, а хотят сохранить свой ноль», — приводит слова Хейни Boxing News.

Флойд Мейвезер является непобеждённым американским боксёром-профессионалом, выступавшим в полусредней весовой категории. Его называют лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2005-2007, 2013-2015).

Выставочный поединок Мейвезера-младшего закончился дракой

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