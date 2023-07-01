О’Мэлли: бой Маска с Цукербергом — жалкое зрелище, но я бы его посмотрел

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли прокомментировал возможный поединок между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Я бы посмотрел на этот бой. Но, честно, мне кажется, что это будет суперхайповое и при этом жалкое зрелище. Это будет битва двух белых и совершенно неспортивных парней. Будто два ученика-математика из старших классов устроили драку. Но я этот бой посмотрю, хотя и не особо возбуждён из-за него», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Напомним, ранее Маск и Цукерберг устроили перепалку в социальных сетях и договорились о проведении поединка в октагоне. Позже также сообщалось, что бизнесмены могут провести бой в Коллизее.