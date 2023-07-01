Тренер Хабиба: Конор называл меня толстозадым кикбоксёром, всегда буду болеть против него
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Тренер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мнением о возможном поединке между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.
«Если этот бой всё-таки состоится, то я ставлю на победу Чендлера нокаутом. Я буду ставить против Конора Макгрегора каждый раз. По его словам, я толстозадый кикбоксёр. Так что я всегда буду болеть против него», — приводит слова Мендеса FightBook MMA со ссылкой на Grosvenor Sport.
Напомним, Конор Макгрегор и Майкл Чендлер являются тренерами в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter. Сообщалось, что поединок между ними состоится по окончании шоу, однако Макгрегор не вступил в пул тестирования USADA и не может драться в этом году.
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