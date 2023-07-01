В команде Стивенсона ответили на вопрос о возможном поединке с Ломаченко

Менеджер американского непобеждённого боксёра, бывшего чемпиона мира в полулёгком весе Шакура Стивенсона Джеймс Принс высказался о возможном поединке его подопечного с украинским боксёром Василием Ломаченко.
«Хочу сказать только одно о Шакуре — он никогда не уклоняется от боёв. Работать с таким бойцом, как он, прекрасно. Так что если Ломаченко хочет этого поединка, он может его получить. Кто бы ни встал на нашем пути, мы будем с ним драться», — приводит слова Принса BoxingNews24.
Василий Ломаченко свой последний поединок провёл с Девином Хейни и проиграл единогласным решением судей. Для украинца это было третье поражение в профессиональной карьере. Также в его активе 17 побед.
У Шакура Стивенсона 20 побед в 20 поединках в профессиональном ринге.
- 1 июля 2023
-
11:38
-
10:59
-
10:34
-
10:15
-
09:30
-
08:12
-
08:00
-
07:52
-
07:30
-
07:07
-
06:49
-
04:02
-
02:06
-
00:17
- 30 июня 2023
-
23:45
-
23:30
-
22:46
-
22:10
-
21:35
-
20:33
-
20:00
-
19:50
-
19:31
-
18:40
-
18:25
-
18:07
-
17:28
-
17:21
-
16:49
-
16:22
-
15:23
-
15:15
-
14:31
-
13:46
-
13:27