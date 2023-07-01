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В команде Стивенсона ответили на вопрос о возможном поединке с Ломаченко

В команде Стивенсона ответили на вопрос о возможном поединке с Ломаченко
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Менеджер американского непобеждённого боксёра, бывшего чемпиона мира в полулёгком весе Шакура Стивенсона Джеймс Принс высказался о возможном поединке его подопечного с украинским боксёром Василием Ломаченко.

«Хочу сказать только одно о Шакуре — он никогда не уклоняется от боёв. Работать с таким бойцом, как он, прекрасно. Так что если Ломаченко хочет этого поединка, он может его получить. Кто бы ни встал на нашем пути, мы будем с ним драться», — приводит слова Принса BoxingNews24.

Василий Ломаченко свой последний поединок провёл с Девином Хейни и проиграл единогласным решением судей. Для украинца это было третье поражение в профессиональной карьере. Также в его активе 17 побед.

У Шакура Стивенсона 20 побед в 20 поединках в профессиональном ринге.

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