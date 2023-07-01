Тим Цзю: Канело избегает Бенавидеса, Чарло избегает Цзю
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Непобеждённый австралийский боксёр, временный чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю отреагировал на новость о том, что американец Джермелл Чарло принял предложение провести поединок с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем «Канело» Альваресом.
«Канело избегает Бенавидеса, Чарло избегает Цзю», — написал Тимофей на своей странице в социальных сетях.
Напомним, ранее ожидалось, что Джермелл Чарло свой следующий поединок проведёт с Тимофеем Цзю.
Тим Цзю в своём последнем поединке выиграл нокаутом в первом раунде у Карлоса Окампо и продолжил беспроигрышную серию. Всего у него 23 победы в 23 поединках в профессиональном боксе.
В активе Джермелла Чарло 35 побед, одна ничья и одно поражение.
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