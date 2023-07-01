Марлон Вера после срыва боя с Сехудо бросил вызов Хасбику
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Эквадорский боец смешанных единоборств, шестой номер рейтинга легчайшего веса UFC Марлон Вера после срыва боя с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо вызвал на бой дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова, более известного как Хасбик.
«Йоу, мне нужен новый соперник! Давай подерёмся», — написал Вера под одной из публикаций Магомедова в социальных сетях.
Напомним, в августе на турнире UFC 292 в Бостоне Марлон Вера должен был подраться с Сехудо, но Генри выбыл из-за травмы плеча, о чём сообщил накануне. Пока не сообщается о возможной замене соперника для Веры.
Напомним, Хасбик в прошлом году заключил с UFC контракт и сотрудничает с промоушеном в рамках различных медийных активностей.
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