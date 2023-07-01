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Чемпион UFC Морено заявил, что хотел бы в будущем попробовать себя в боксе

Чемпион UFC Морено заявил, что хотел бы в будущем попробовать себя в боксе
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Мексиканский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Брэндон Морено заявил, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в профессиональном боксе.

«Внутри меня есть желание попробовать свои силы в боксёрском поединке в будущем. Мой тренер считает, что у меня могло бы неплохо получиться. И даже если в дебютном бою меня нокаутируют в первом раунде, то я не расстроюсь, потому что буду знать, что как минимум попытался», — приводит слова Морено Sportskeeda.

В январе этого года Морено выиграл техническим нокаутом у Дейвисона Фигейреду и вернул пояс чемпиона UFC. В ночь на 9 июля на турнире UFC 290 Морено предстоит защитить титул в поединке с Алешандре Пантожей.

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