Чемпион UFC Хилл объяснил, как Алекс Перейра может выиграть у Яна Блаховича

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл оценил шансы Алекса Перейры в бою с Яном Блаховичем.
«В полутяжёлом дивизионе сила Перейры уже не будет таким же значимым фактором, как в среднем. Там, когда он попадал, то средневесам приходилось очень и очень тяжело. С ним было тяжело драться просто из-за силы, но я не думаю, что здесь будет так же. В полутяжёлом весе придётся больше опираться на тактику.
Победитель его боя с Блаховичем определённо станет главным претендентом. Я не знаю, кто победит. Отдал бы преимущество Яну, просто потому, что он может драться и в стойке. У него есть возможность перебить Перейру, к тому же он может повалить его, повиснуть и избивать там, если, конечно, у Алекса нет грэпплинга.
Но, с другой стороны, Алекс это Алекс. У него каменные руки и он может отправить спать Блаховича. Он большой даже по меркам этого дивизиона, у него хорошие рост и размах рук. Если найдёт ключи к Яну в ударке, то, наверное, справится», — приводит слова Хилла Middle Easy.
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