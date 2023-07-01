Бой Вахаева и Пономарёва перенесён на ACA 161

Поединок российских бойцов тяжёлого веса (до 120 кг) Мухумата Вахаева (11-6-1) и Григория Пономарёва (6-2) перенесён с турнира ACA 160 на шоу ACA 161, которое состоится 11 августа в Москве, сообщает пресс-служба промоушена.

Напомним, в главном бою ACA 160 чемпион в полусредней весовой категории (до 77 кг) Виталий Слипенко проведёт первую защиту титула против Устармагомеда Гаджидаудова. Встреча определит второго полуфиналиста Гран-при организации.

Также на турнире ACA 160 выступит бывший боец UFC, россиянин Аскар Аскаров (13-1-1), готовящийся дебютировать в легчайшем дивизионе (до 61 кг). Его соперником станет непобеждённый проспект Азамат Керефов. На счету спортсмена 16 побед и ни одного поражения.