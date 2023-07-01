Бой Вахаева и Пономарёва перенесён на ACA 161
Поделиться
Поединок российских бойцов тяжёлого веса (до 120 кг) Мухумата Вахаева (11-6-1) и Григория Пономарёва (6-2) перенесён с турнира ACA 160 на шоу ACA 161, которое состоится 11 августа в Москве, сообщает пресс-служба промоушена.
Напомним, в главном бою ACA 160 чемпион в полусредней весовой категории (до 77 кг) Виталий Слипенко проведёт первую защиту титула против Устармагомеда Гаджидаудова. Встреча определит второго полуфиналиста Гран-при организации.
Также на турнире ACA 160 выступит бывший боец UFC, россиянин Аскар Аскаров (13-1-1), готовящийся дебютировать в легчайшем дивизионе (до 61 кг). Его соперником станет непобеждённый проспект Азамат Керефов. На счету спортсмена 16 побед и ни одного поражения.
Комментарии
- 1 июля 2023
-
19:07
-
18:28
-
16:58
-
16:20
-
15:21
-
14:48
-
14:17
-
13:26
-
12:49
-
12:25
-
11:38
-
10:59
-
10:34
-
10:15
-
09:30
-
08:12
-
08:00
-
07:52
-
07:30
-
07:07
-
06:49
-
04:02
-
02:06
-
00:17
- 30 июня 2023
-
23:45
-
23:30
-
22:46
-
22:10
-
21:35
-
20:33
-
20:00
-
19:50
-
19:31
-
18:40
-
18:25
Партнерский контент