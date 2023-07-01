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Пётр Ян рассказал, когда планирует провести следующий бой

Пётр Ян рассказал, когда планирует провести следующий бой
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян высказался о своём следующем выступлении в престижнейшей организации мира.

«Сейчас со здоровьем всё нормально. Думаю, мой бой будет ближе к концу года. По сопернику понимания пока нет», – передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Петру Яну сейчас 30 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году и в июне 2018-го провёл дебютный поединок в UFC. В июле 2020 года Ян сразился за вакантный титул организации в легчайшем весе и победил техническим нокаутом легендарного бразильца Жозе Альдо, после чего уступил пояс американцу Алджамейну Стерлингу. В своём последнем бою в марте россиянин единогласным решением проиграл грузину Мерабу Двалишвили.

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