«Сами отвечайте на такой вопрос». Пётр Ян – про возможный бой Маска и Цукерберга

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян высказался о потенциальном поединке по правилам MMA между звёздными американскими предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Кого считаю фаворитом возможного боя Маска и Цукерберга? Вы задали такой вопрос, сами на него и отвечайте. Я не знаю ответа», – передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Петру Яну 30 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году и в июне 2018-го провёл дебютный поединок в UFC. В июле 2020 года Ян сразился за вакантный титул организации в легчайшем весе, победив легендарного бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом, после чего уступил пояс американцу Алджамейну Стерлингу.