Пётр Ян объяснил, почему отказался от вызова Марлона Веры

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян объяснил, почему отказался от поединка с рейтинговым эквадорцем Марлоном Верой, ранее лишившимся соперника.
«Сейчас я не готов выступать, восстанавливаюсь. Были травмы, которые требуют длительного восстановления. Принимать бой на коротком уведомлении, когда ты четыре месяца не тренировался, бессмысленно. Сейчас перезагружусь и пойду дальше.
Возможный бой с Умаром Нурмагомедовым? Он пока даже не в топ-5, что об этом говорить? Это вопрос к моему менеджеру», – передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Петру Яну 30 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году и в июне 2018-го провёл дебютный поединок в UFC. В июле 2020 года Ян сразился за вакантный титул организации в легчайшем весе, победив легендарного бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом, после чего уступил пояс американцу Алджамейну Стерлингу.
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