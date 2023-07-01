Ян: на реванш с Двалишвили просто подошёл бы в других кондициях

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян высказался о потенциальном реванше с грузином Мерабом Двалишвили.

Напомним, поединок бойцов состоялся в марте на турнире UFC Fight Night 221 и завершился победой Двалишвили единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

«Что поменял бы для реванша с Двалишвили? Просто подошёл бы к поединку в других кондициях», – передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Петру Яну 30 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году и в июне 2018-го провёл дебютный поединок в UFC. В июле 2020 года Ян сразился за вакантный титул организации в легчайшем весе, победив легендарного бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом, после чего уступил пояс американцу Алджамейну Стерлингу.