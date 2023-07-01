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Пётр Ян поделился ожиданиями от боя Кори Сэндхагена и Умара Нурмагомедова

Пётр Ян поделился ожиданиями от боя Кори Сэндхагена и Умара Нурмагомедова
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян высказался о поединке соседей по дивизиону — соотечественника Умара Нурмагомедова и американца Кори Сэндхагена — который состоится 6 августа на турнире UFC on ESPN 50

«Бой Нурмагомедова и Сэндхагена будет интересным. Думаю, борьба Умара сыграет свою роль», – передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Петру Яну 30 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году и в июне 2018-го провёл дебютный поединок в UFC. В июле 2020 года Ян сразился за вакантный титул организации в легчайшем весе, победив легендарного бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом, после чего уступил пояс американцу Алджамейну Стерлингу.

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