WBA санкционировала чемпионский бой в первом полусреднем весе

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала поединок за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцем Роландо Ромеро (15-1, 13 KO) и британцем Охарой Дэвисом (25-2, 18 KO).
Согласно постановлению, команды бойцов обязаны договориться в течение 30 дней.
Роландо Ромеро 27 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в августе 2020-го стал временным чемпионом WBA в лёгком весе (до 61,2 кг). В мае Ромеро завоевал полноценный титул в дивизионе выше, спорно остановив в девятом раунде венесуэльца Исмаэля Барросо.
Охаре Дэвису 31 год. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году и имеет в своём активе победу над бывшим чемпионом мира мексиканцем Мигелем Васкесом. Оба поражения Дэвис потерпел от соотечественников – Джека Кэттералла и Джоша Тэйлора
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