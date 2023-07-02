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Нганну – об эмиграции в Европу: мне объясняли, что такое MMA

Нганну – об эмиграции в Европу: мне объясняли, что такое MMA
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) звёздный камерунец Фрэнсис Нганну, начавший профессиональную карьеру в Европе, куда он попал через Испанию как беженец, признался, что не знал о существовании смешанных единоборств, когда проживал в Африке.

«Я спрашивал: «Что такое MMA». Мне отвечали, что это смешанные единоборства. Я понимал, что это популярно, но спрашивал, что это такое. Мне объяснили, что это сочетание бокса, борьбы и тому подобного… Я сказал, чтобы меня оставили в покое, потому что я хотел заниматься только боксом», – приводит слова Нганну National Public Radio.

Ранее в интервью Нганну объяснил быструю победу американца Джона Джонса над французом Сирилем Ганом.

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