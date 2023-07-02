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Россиянин Фахретдинов на первой минуте победил американца Ли на турнире UFC

Россиянин Фахретдинов на первой минуте победил американца Ли на турнире UFC
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В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76. В рамках предварительного карда Ринат Фахретдинов встретился с американцем Кевином Ли.

Россиянин одержал победу на первой минуте боя, применив удушающий приём. Таким образом, Фахретдинов одержал 23-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение.

Ранее россиянка Яна Сантос раздельным решением судей проиграла представительнице Бразилии Кэрол Розе.
Главным событием турнира станет бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Абусупьяном Магомедовым.

Основной кард

Шон Стрикленд — Абусупьян Магомедов;
Дамир Исмагулов — Грант Доусон;
Макс Гриффин — Майкл Моралес;
Ариане Липски — Мелисса Гатто;
Исмаэль Бонфим — Бенуа Сен-Дени;
Абдул Разак Альхассан — Брунно Феррейра

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 48), Лас-Вегас, США
Кевин Ли - Ринат Фахретдинов (W)
02 июля 2023, воскресенье. 01:30 МСК
Окончено
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