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Россиянин Фахретдинов на первой минуте победил американца Ли на турнире UFC

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76. В рамках предварительного карда Ринат Фахретдинов встретился с американцем Кевином Ли.

Россиянин одержал победу на первой минуте боя, применив удушающий приём. Таким образом, Фахретдинов одержал 23-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение.

Ранее россиянка Яна Сантос раздельным решением судей проиграла представительнице Бразилии Кэрол Розе.

Главным событием турнира станет бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Абусупьяном Магомедовым.

Основной кард

Шон Стрикленд — Абусупьян Магомедов;

Дамир Исмагулов — Грант Доусон;

Макс Гриффин — Майкл Моралес;

Ариане Липски — Мелисса Гатто;

Исмаэль Бонфим — Бенуа Сен-Дени;

Абдул Разак Альхассан — Брунно Феррейра