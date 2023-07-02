Фахретдинов: надо было выключить – я выключил

Ринат Фахретдинов прокомментировал победу над американцем Кевином Ли на турнире UFC Fight Night on ESPN 48 в Лас-Вегасе. Россиянин одержал победу удушающим приёмом на первой минуте боя.

«Кевин хороший боец. Но у меня никогда не было такой хорошей подготовки. Кто говорил, что у меня скучные бои? Кто это сказал? Я могу бить, могу бороться. Всё зависит от установки тренера. Надо было выключить, я выключил. Я знал, что мои навыки сильнее, наша борьба лучше. Была установка в первом раунде его извозить, а во втором-третьем раунде закончить досрочно», — сказал Фахретдинов после боя.

В соглавном бою вечера представитель Казахстана Дамир Исмагулов подерётся с Грантом Доусоном из США. А в главном событии Абусупьян Магомедов проведёт бой с Шоном Стриклендом.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.