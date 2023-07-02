Нурсултан Рузибоев с победы дебютировал в UFC

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76. В рамках предварительного карда представитель Узбекистана Нурсултан Рузибоев встретился с бразильцем Брунно Феррейрой.

Бой завершился победой Рузибоева в первом раунде техническим нокаутом. Таким образом, Рузибоев одержал 33-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 8 поражений. Отметим, для Рузибоева этот бой стал дебютным в UFC.

Ранее россиянка Яна Сантос раздельным решением судей проиграла представительнице Бразилии Кэрол Розе. Россиянин Ринат Фахретдинов одержал победу над американцем Кевином Ли.

Главным событием турнира станет бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Абусупьяном Магомедовым.