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Нурсултан Рузибоев с победы дебютировал в UFC

Нурсултан Рузибоев с победы дебютировал в UFC
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В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76. В рамках предварительного карда представитель Узбекистана Нурсултан Рузибоев встретился с бразильцем Брунно Феррейрой.

Бой завершился победой Рузибоева в первом раунде техническим нокаутом. Таким образом, Рузибоев одержал 33-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 8 поражений. Отметим, для Рузибоева этот бой стал дебютным в UFC.

Ранее россиянка Яна Сантос раздельным решением судей проиграла представительнице Бразилии Кэрол Розе. Россиянин Ринат Фахретдинов одержал победу над американцем Кевином Ли.

Главным событием турнира станет бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Абусупьяном Магомедовым.

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 48), Лас-Вегас, США
Брунно Феррейра - Нурсултан Рузибоев (W)
02 июля 2023, воскресенье. 02:10 МСК
Окончено
KO
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