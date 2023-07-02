Источник: олимпийский чемпион Джалолов подписал контракт с Top Rank

Олимпийский чемпион Игр в Токио в категории свыше 91 кг узбекистанец Баходир Джалолов подписал многолетнее соглашение с промоушен-компанией Top Rank, сообщили источники ESPN.
Один из самых перспективных тяжеловесов в мире ещё не выступал в этом году на профессиональном ринге. В последнем на данный момент поединке в ноябре 2022 года Джалолов нокаутировал американца Кёртиса Харпера в четвёртом раунде. 28-летний узбекистанец провёл 12 боёв с 2018 года, в которых одержал 12 побед.
Он несколько раз прерывал свою карьеру, чтобы вернуться в любители. Так помимо золота ОИ Джалолов выиграл чемпионаты мира в 2019 и 2023 годах, чемпионаты Азии в 2019 и 2021 годах. Также у него есть бронза ЧМ-2015 и золото чемпионата Азии-2017, завоёванные до первого боя в профессионалах.
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