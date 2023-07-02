Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Vegas 76

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Vegas 76
Комментарии

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76. В главном бою турнира россиянин Абусупьян Магомедов встретился с представителем США Шоном Стриклендом, уступив техниеским нокаутом во втором раунде.

Стали известны обладатели бонусов в размере $ 50 тыс. по итогам турнира.

Шведско-грузинский боец Гурам Кутателадзе и Элвес Бренер из Бразилии получили награду за лучший бой вечера. Бренер победил техническим нокаутом.

Бонус за лучшее выступление вечера получили американец Шон Стрикленд, победивший техническим нокаутом россиянина Абусупьяна Магомедова; а также узбекский боец Нурсултон Рузибоев, нокаутировавший бразильца Брунно Феррейру.

Материалы по теме
Все результаты турнира UFC Vegas 76
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023