Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Vegas 76

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76. В главном бою турнира россиянин Абусупьян Магомедов встретился с представителем США Шоном Стриклендом, уступив техниеским нокаутом во втором раунде.

Стали известны обладатели бонусов в размере $ 50 тыс. по итогам турнира.

Шведско-грузинский боец Гурам Кутателадзе и Элвес Бренер из Бразилии получили награду за лучший бой вечера. Бренер победил техническим нокаутом.

Бонус за лучшее выступление вечера получили американец Шон Стрикленд, победивший техническим нокаутом россиянина Абусупьяна Магомедова; а также узбекский боец Нурсултон Рузибоев, нокаутировавший бразильца Брунно Феррейру.