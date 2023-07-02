Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Vegas 76
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В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76. В главном бою турнира россиянин Абусупьян Магомедов встретился с представителем США Шоном Стриклендом, уступив техниеским нокаутом во втором раунде.
Стали известны обладатели бонусов в размере $ 50 тыс. по итогам турнира.
Шведско-грузинский боец Гурам Кутателадзе и Элвес Бренер из Бразилии получили награду за лучший бой вечера. Бренер победил техническим нокаутом.
Бонус за лучшее выступление вечера получили американец Шон Стрикленд, победивший техническим нокаутом россиянина Абусупьяна Магомедова; а также узбекский боец Нурсултон Рузибоев, нокаутировавший бразильца Брунно Феррейру.
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