Джонни Нельсон: если Фьюри сам скажет, что не сразится с Усиком, то, возможно, поверю ему

Бывший чемпион мира по боксу Джонни Нельсон отреагировал на слова промоутера Фрэнка Уоррена о том, что поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри не состоится в декабре.
«Давайте послушаем, что об этом скажет сам Тайсон. Это не решение Фрэнка Уоррена или Боба Арума. Это решение Тайсона.
Если завтра Фьюри решит, что он в деле, он будет в деле. Потому Фрэнк пытается взять контроль в свои руки. Но он это не контролирует, он не контролирует Фьюри. Всё зависит от того, как чувствует себя Тайсон.
Если Тайсон сам скажет, что не сразится с Усиком, то, возможно, я поверю ему. Но я знаю, что завтра он может передумать.
Итак, когда Фрэнк или Боб что-то говорят, мы всё равно не знаем, что будет с Тайсоном Фьюри, пока он не выйдет на ринг. Это всё, что мы можем говорить на данный момент», — приводит слова Нельсона Boxing News.
«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри
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