Тренер Александра Волкова сообщил, когда его подопечный вернётся в октагон

Тренер российского бойца UFC в тяжёлой весовой категории Александра Волкова Тарас Кияшко обозначил сроки возвращения своего подопечного в октагон, но не раскрыл имя соперника.

«В начале осени Александр Волков проведёт свой очередной бой. Где и с кем, пока сказать не могу, пока UFC официально не анонсирует поединок. Но подготовка уже идёт. Соперник известен, работаем под него. Могу сказать, что это топовый тяжеловес и достойный соперник», — приводит слова Кияшко MMA.Metaratings.ru.

В последнем поединке Волков выиграл техническим нокаутом у молдавского бойца Александра Романова. Сейчас россиянин располагается на седьмом месте в рейтинге UFC в тяжёлой весовой категории.

Всего в активе Волкова 36 побед при десяти поражениях в ММА.