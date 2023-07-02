Тренер Александра Волкова сообщил, когда его подопечный вернётся в октагон
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Тренер российского бойца UFC в тяжёлой весовой категории Александра Волкова Тарас Кияшко обозначил сроки возвращения своего подопечного в октагон, но не раскрыл имя соперника.
«В начале осени Александр Волков проведёт свой очередной бой. Где и с кем, пока сказать не могу, пока UFC официально не анонсирует поединок. Но подготовка уже идёт. Соперник известен, работаем под него. Могу сказать, что это топовый тяжеловес и достойный соперник», — приводит слова Кияшко MMA.Metaratings.ru.
В последнем поединке Волков выиграл техническим нокаутом у молдавского бойца Александра Романова. Сейчас россиянин располагается на седьмом месте в рейтинге UFC в тяжёлой весовой категории.
Всего в активе Волкова 36 побед при десяти поражениях в ММА.
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