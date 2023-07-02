Аспиналл — о бое Маска с Цукербергом: кто-то реально хочет увидеть, как ботаники дерутся?

Британский боец смешанных единоборств, пятый номер рейтинга тяжёлой весовой категории Том Аспиналл высмеял возможный поединок между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Кто-то действительно хочет увидеть, как эти два ботаника Маск и Цукерберг дерутся друг с другом?» — написал Аспиналл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Маск и Цукерберг устроили перепалку в социальных сетях и устно договорились провести бой в октагоне в Лас-Вегасе. Президент UFC Дана Уайт позже заявил, что готов предоставить бизнесменам площадку для проведения поединка, а ряд бойцов промоушена написали в социальных сетях, что могут помочь им с подготовкой.

Также сообщалось, что этот поединок может состояться в Колизее.