Аспиналл — о бое Маска с Цукербергом: кто-то реально хочет увидеть, как ботаники дерутся?
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Британский боец смешанных единоборств, пятый номер рейтинга тяжёлой весовой категории Том Аспиналл высмеял возможный поединок между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом.
«Кто-то действительно хочет увидеть, как эти два ботаника Маск и Цукерберг дерутся друг с другом?» — написал Аспиналл на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Маск и Цукерберг устроили перепалку в социальных сетях и устно договорились провести бой в октагоне в Лас-Вегасе. Президент UFC Дана Уайт позже заявил, что готов предоставить бизнесменам площадку для проведения поединка, а ряд бойцов промоушена написали в социальных сетях, что могут помочь им с подготовкой.
Также сообщалось, что этот поединок может состояться в Колизее.
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